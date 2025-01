KAŽDÝ Z NÁS NĚKOHO TAKOVÉHO V RODINĚ MÁ A VŠICHNI VĚŘÍME, ŽE TO NEJSME MY

Hádkovi

Když se sejde rodina, je to vždy radost. Pokud se ale dlouhodobě nemusíte ani s bratrem ani se sestrou, ani s jejich rodinami, je to setkání plné přetvařování a společenských frází, které se dřív nebo později ukáží jako lživé. Co teprve, když se potkáte při té nejsmutnější události, která čeká každou rodinu?